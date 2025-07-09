В Подольске начали ремонтировать участок проспекта 50 лет Октября в микрорайоне Климовск

В Подольске стартовали ремонтные работы на участке проспекта 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

До этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что в области за полгода оптимизировали работу почти 130 светофоров.

На участке в Климовске обновят около 5 тыс. кв. м. покрытия. Сейчас ведутся работы по снятию старого покрытия на участке в 600 м. Они продлятся до самого вечера. После этого планируется поднять канализационные люки и бордюрный камень и приступить к укладке нового асфальта.

На участке трудятся 11 работников дорожных служб. Также задействовано семь единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по снижению травматизма на железной дороге.