В Подольске начались работы по оборудованию освещения на дороге от Акишово до Кузнечиков

В Подольске стартовали работы по оборудованию освещения на дороге от Акишово до Кузнечиков. Всего планируется провести 1,4 км линий в рамках программы «Светлый город».

На участке уже установили и забетонировали более 40 закладных деталей. Сейчас рабочие устанавливают металлические опоры со светодиодными светильниками. Когда будет проложен кабель и установлен шкаф управления, будет подключена электроэнергия.

Всего в 2025 году в Подольске по программе установят более 200 опор и протянут линии наружного освещения более чем на 6 км. Работы завершатся в середине осени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе благоустройства пешеходных зон в области.