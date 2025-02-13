В Подольске началось строительство новой большой школы

В Подольске на улице Садовая началось строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке: завозится строительная техника, ведется обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — говорится в сообщении.

В образовательном учреждении разместят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр, IT-пространство, актовый зал, два спортзала, на прилегающей территории — площадки для проведения общешкольных мероприятий, футбольное поле, площадку для игр и не только. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.