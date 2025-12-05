В Подольске наградили 30 волонтеров в День добровольца
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске состоялась торжественная церемония награждения волонтеров, приуроченная ко Дню добровольца. Глава городского округа Григорий Артамонов, председатель городского совета Игорь Науменков и депутат Московской областной думы Павел Максимович вручили заслуженные награды 30 жителям.
Только за 2025 год волонтеры округа собрали и отправили более 1 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе для участников специальной военной операции и их семей. Добровольцы обработали около 1 тыс. заявок и организовали 250 отгрузок помощи.
В настоящее время в рядах движения «Волонтеры Подмосковья» на территории Подольска состоят свыше 5 тыс. человек. В округе также активно работают более 20 молодежных организаций и волонтерских отрядов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с областным Днем добровольца.