В Подольске наградили 30 волонтеров в День добровольца

Только за 2025 год волонтеры округа собрали и отправили более 1 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе для участников специальной военной операции и их семей. Добровольцы обработали около 1 тыс. заявок и организовали 250 отгрузок помощи.

В настоящее время в рядах движения «Волонтеры Подмосковья» на территории Подольска состоят свыше 5 тыс. человек. В округе также активно работают более 20 молодежных организаций и волонтерских отрядов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с областным Днем добровольца.