В Подольске наградят активистов волонтерских движений
День молодежи отпразднуют в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске пройдет празднование Дня молодежи. В его рамках в округе наградят самых активных волонтеров, отметили в муниципальной администрации.
Летом текущего года в Подмосковье будет проходить большое количество культурных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подольске День молодежи отметят в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке. В программе — концерты, спортивные мероприятия, театрализованные представления, творческие мастер-классы, профориентационные мероприятия.
На протяжении двух дней будет работать фестиваль молодежных брендов «Маркет „Бочка“». Кроме того, вручат награды самым активным представителям волонтерских движений округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с подростками региона и вручил им их первые паспорта.