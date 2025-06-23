В Подольске наградят активистов волонтерских движений

В Подольске пройдет празднование Дня молодежи. В его рамках в округе наградят самых активных волонтеров, отметили в муниципальной администрации.

Летом текущего года в Подмосковье будет проходить большое количество культурных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске День молодежи отметят в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке. В программе — концерты, спортивные мероприятия, театрализованные представления, творческие мастер-классы, профориентационные мероприятия.

На протяжении двух дней будет работать фестиваль молодежных брендов «Маркет „Бочка“». Кроме того, вручат награды самым активным представителям волонтерских движений округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с подростками региона и вручил им их первые паспорта.