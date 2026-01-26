В Подольске наполовину построили новый складской объект

В деревне Валищево городского округа Подольск продолжается строительства склада общей площадью почти 20 тыс. кв. м, стройготовность объекта достигла 52%. Ход возведения контролируют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Склад будет предназначен для долгосрочного хранения товаров промышленного и бытового назначения, в его состав войдет основное одноэтажное здание, разделенное на три равнозначных складских блока, и трехэтажная административная пристройка с техническими помещениями.

Подрядчик планирует завершить проект досрочно в августе 2027 года вместо планового октября 2031 года. Реализация проекта обеспечит дополнительные рабочие места и упростит процессы поставки и хранения товаров в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.