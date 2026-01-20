В Подольске наполовину завершилось строительство пристройки к школе

В Подольске продолжается строительство пристройки к 16-й школе, строительная готовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

После реализации проекта общая вместимость учреждения увеличится до 1080 школьников, что снизит нагрузку на образовательную инфраструктуру округа и создаст более комфортные условия для обучения. На данный момент рабочие ведут монтаж навесного вентилируемого фасада и выполняют внутренние отделочные работы, завершить строительство планируют во II квартале 2026 года.

В пристройке разместят блоки начальной и основной школ, столовую, спортивный и актовый залы, гардеробы, зоны отдыха, медицинский пункт и другие помещения. Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» за счет регионального бюджета.

