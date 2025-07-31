В Подольске обновят фасад в стоматологии на Красной улице

В Подольске будет отремонтирован фасад здания стоматологического отделения на Красной улице. Об этом рассказали в администрации городского округа.

В Подмосковье продолжается капремонт и жилых домов. Работы выполнены уже на треть, сообщили до этого в Московской областной думе.

В отделении стоматологии в Подольске на 600 кв. м провели комплексную модернизацию помещений. Также увеличили число стоматологических установок — с семи до 15.

На данный момент внутренний ремонт помещений полностью завершен, и стартовало благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в регионе.