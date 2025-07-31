В Подольске обновят фасад в стоматологии на Красной улице
Ремонт фасада проведут в стоматологии на Красной улице Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске будет отремонтирован фасад здания стоматологического отделения на Красной улице. Об этом рассказали в администрации городского округа.
В Подмосковье продолжается капремонт и жилых домов. Работы выполнены уже на треть, сообщили до этого в Московской областной думе.
В отделении стоматологии в Подольске на 600 кв. м провели комплексную модернизацию помещений. Также увеличили число стоматологических установок — с семи до 15.
На данный момент внутренний ремонт помещений полностью завершен, и стартовало благоустройство прилегающей территории.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в регионе.