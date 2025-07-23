В Подольске общественники и волонтеры передали груз для бойцов СВО
Еще одну партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске собрали еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО. В сборе груза принимали участие члены партии «Единая Россия», юнармейцы и волонтеры.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в центре «Ясенки».
В новой посылке от Подольска — продукты питания, средства личной гигиены, одежда и лекарства.
«Мы никогда не оставим без поддержки тех, кто защищает нашу Родину, наш дом и наше спокойствие. Будем помогать всем, чем можем», — отметил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с победителями предварительного голосования «Единой России» в Московской области.