В Подольске обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей

В Подольске обсудили вопросы поддержки бойцов СВО и членов их семей. Встреча в формате круглого стола прошла в Центре поддержки участников СВО и их семей.

В этом году в Подмосковье выплаты в размере 500 тыс. руб. вместо земельного участка получили более 1,8 тыс. участников СВО и членов семей погибших бойцов, рассказали до этого в Московской областной думе.

В рамках мероприятия в Подольске обсудили актуальные вопросы поддержки военнослужащих и их близких. В их числе — социальная адаптация, трудоустройство, льготное обучение, оформление документов.

В Подмосковье продолжается набор на контрактную службу. Подробная информация об этом представлена на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в центре «Ясенки».