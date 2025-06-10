В Подольске обустроили шесть мест отдыха у водоемов

В Подольске были официально открыты шесть мест отдыха у воды. Об открытии пляжного сезона в регионе до этого сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске обустроили три зоны отдыха у реки Пахры — у Беляевской улицы, в районе ПОКБ и в районе Березового проезда. Еще одна зона была создана у реки Петрицы возле парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск. Также обустроили зону отдыха у Лаговского пруда возле деревни Лаговское и у водоема «Южный».

Все локации оборудованы спасательными постами. В выходные и праздничные дни здесь дежурят медики. В период длинных выходных на пляжах проведут профилактические рейды.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в области открыли 164 пляжа и зон отдыха у воды.