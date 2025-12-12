В Подольске определили победителей кулинарного конкурса среди членов общества инвалидов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске состоялся кулинарный конкурс «Скатерть-самобранка», в котором приняли участие 40 мастеров из Климовской местной организации Всероссийского общества инвалидов. Участники представили на суд жюри самостоятельно приготовленные и украшенные блюда: выпечку, десерты и горячие закуски.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отмечал, что в Подмосковье вопросы, связанные с инклюзивностью и инвалидностью, являются центром внимания.
Особенностью конкурса в Подольске стало использование многих конкурсантами выращенных своими руками овощей и собранных в лесу грибов для приготовления домашних солений и заготовок. Некоторые участники представили сразу несколько кулинарных изделий.
Оценку работ проводило независимое жюри, в состав которого вошли будущие профессионалы — студенты структурного подразделения № 3 колледжа имени Никулина.
Все участники соревнования получили сладкие подарки, а победители были награждены полезной бытовой техникой и кухонными приборами.
