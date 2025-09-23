В Подольске определили победителя муниципального этапа конкурса «Народный участковый». Им стал участковый уполномоченный в 3-м отделе полиции Дмитрий Кувайцев. Он будет представлять Подольск на региональном этапе конкурса.

Следующий этап голосования будет проходить на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 16 октября. Победитель областного этапа сможет принять участие в федеральном этапе, который состоится с 1 по 10 ноября.

Церемония награждения победителей пройдет в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ региона с профессиональным праздником.