В Подольске организуют праздник с мультконцертом и фестиваль «Город профессий»

В воскресенье, 1 июня, в Подольске в парке Талалихина и Детском парке организуют праздник, посвященный Дню защиты детей, и областной фестиваль «Город профессий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для гостей подготовят мастер-классы, спортивные игры, конкурсы, мультконцерт, театрализованные представления и многое другое. Для старшеклассников организуют профориентационные мероприятия в рамках областного фестиваля «Город профессий». Помимо этого, мероприятия проведут сотрудники городских библиотек, домов культуры, члены различных творческих коллективов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

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