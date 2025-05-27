В Подольске организуют праздник с мультконцертом и фестиваль «Город профессий»
Праздник с мультконцертом и фестиваль «Город профессий» пройдут в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В воскресенье, 1 июня, в Подольске в парке Талалихина и Детском парке организуют праздник, посвященный Дню защиты детей, и областной фестиваль «Город профессий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Для гостей подготовят мастер-классы, спортивные игры, конкурсы, мультконцерт, театрализованные представления и многое другое. Для старшеклассников организуют профориентационные мероприятия в рамках областного фестиваля «Город профессий». Помимо этого, мероприятия проведут сотрудники городских библиотек, домов культуры, члены различных творческих коллективов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.
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