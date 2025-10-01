В Подольске осенью призовут более 350 человек

В Подольске осенью в ряды Вооруженных сил РФ будет призван 351 молодой человек. Осенний призыв стартует 1 октября и завершится 31 декабря, напомнили в администрации округа.

Как отметили в администрации, новобранцев не будут направлять для участия в специальной военной операции.

В целом военные комиссариаты столицы и Подмосковья планируют призвать на срочную службу более 30 тыс. человек. Сейчас в стране проводятся две призывные кампании в год: весенняя (с 1 апреля по 15 июля) и осенняя (с 1 октября по 31 декабря).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь участникам СВО необходимо оказывать проактивно.