В Подольске осенью призовут более 350 человек
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске осенью в ряды Вооруженных сил РФ будет призван 351 молодой человек. Осенний призыв стартует 1 октября и завершится 31 декабря, напомнили в администрации округа.
Как отметили в администрации, новобранцев не будут направлять для участия в специальной военной операции.
В целом военные комиссариаты столицы и Подмосковья планируют призвать на срочную службу более 30 тыс. человек. Сейчас в стране проводятся две призывные кампании в год: весенняя (с 1 апреля по 15 июля) и осенняя (с 1 октября по 31 декабря).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь участникам СВО необходимо оказывать проактивно.