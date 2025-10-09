В Подольске освятили храм в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

В Подольске освятили храм, который был построен в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Обряд провели в день памяти апостола.

В Министерстве имущественных отношений Московской области до этого сообщили, что в Подмосковье 14 храмам Московского патриархата РПЦ передали землю в безвозмездное пользование.

Божественную литургию и чин великого освящения в храме в Подольске возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

История храма в Сынково насчитывает почти 400 лет. Первую деревянную церковь здесь построили в 1628 году. В 1906-м достроили каменный храм вместимостью до 400 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что митрополиту Ювеналию исполнилось 90 лет. Глава региона поздравил его с праздником.