В Подольске откроют 31 площадку для написания «Диктанта Победы»

В Подольске для проведения акции «Диктант Победы» подготовят 31 площадку. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Мероприятие пройдет 25 апреля на базе школ округа, а также в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62, в КПЦ «Дубровицы» в Дубровицах, 65а, в молодежном центре «Территория будущего» в Кузнечиках, 8а, в многопрофильном колледже № 1 на улице Генерала Стрельбицкого, 1.

Помимо этого, диктант можно будет написать онлайн — на официальном сайте акции. Те, кто справится с заданиями быстрее всех, смогут посетить Парад Победы на Красной площади.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на текущий год запланировано благоустройство двух скверов в честь победы в Великой Отечественной войне.