В Подольске откроют еще 19 бесплатных секций самбо

В Подольске в ближайшее время откроют 19 бесплатных секций самбо. В целом в городском округе кружки и секции посещают более 50 тыс. детей, сообщили в муниципальной администрации.

С начала года в Подмосковье дополнительно открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске также набирает силу кадетское движение. В 2024 году был 31 кадетский класс, в этом году открыли еще 11.

Особой гордостью являются успехи школьников Подольска на Всероссийской олимпиаде. В 2024 году до заключительного этапа дошли 48 ребят. Из них 20 стали призерами, еще пять — победителями.

«Создаем все условия, чтобы каждый подольский школьник мог проявить свои способности, найти любимое дело и уверенно двигаться к успеху», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе обновят более 700 детских игровых площадок.