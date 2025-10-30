В Подольске откроют обновленный сквер на Красногвардейском бульваре

В Подольске завершается благоустройство сквера на пересечении Красногвардейского бульвара и Юбилейной улицы, открытие обновленного сквера запланировано на начало ноября. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Рабочие залили бетоном последние метры будущей пешеходной дорожки, которую после покроют брусчаткой. Кроме того, они установили 50 новых фонарей, скамейки, скамейки-качели для отдыха и обустроили воркаут-зону с теннисным столом. В сквере высадили клены разных видов и декоративные кустарники, вскоре – добавят многолетние цветы. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды».

