В Подольске открылась выставка «Дети против террора»

В Доме культуры «Металлург» в Подольске открылась выставка детских рисунков «Дети против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области до этого запустил информационную онлайн-акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Экспозицию в Подольске подготовили 15 воспитанников детской изобразительной студии «Палитра», работы представили юные художники в возрасте от семи до 12 лет.

«Мы начали с обсуждения этой серьезной темы, затем дети подумали, что именно хочет изобразить каждый из них и что он хочет сказать людям своей работой», — рассказывает руководитель изостудии «Палитра» Анна Трясцина.

