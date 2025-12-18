В Подольске открылась выставка винтажных игрушек с экспонатами из дома военного корреспондента Дмитрия Холодова

В Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея начала работу уникальная выставка «Новогоднее ассорти», посвященная истории елочных украшений. Центральными экспонатами стали игрушки, переданные матерью погибшего военного корреспондента Дмитрия Холодова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей посетить выставки, которые откроются в регионе этой зимой.

Зоя Холодова подарила музею серию ватных игрушек 1937 года выпуска, изображающих клоуна, птиц, фрукты и овощи. Также на выставке представлен Дед Мороз 1961 года производства Тульского завода, который использовался как емкость для хранения подарков.

В день открытия выставку посетили воспитанники подольской детской художественной школы.

Экспозиция будет работать до 18 января. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион готов к празднованию Нового года.