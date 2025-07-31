В Подольске открыли после реконструкции детскую площадку в микрорайоне Львовский

В Подольске открыли после реконструкции детскую площадку, которая расположена в Садовом проезде в микрорайоне Львовский. Об этом сообщили в администрации округа.

В этом году в Подмосковье откроют 10 благоустроенных лесопарков, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Элементы площадки устарели, и от жителей поступали обращения об их замене. В результате комплекс включили в соответствующую программу и провели модернизацию. В рамках реконструкции здесь полностью обновили игровую зону площадью 200 кв. м.

«Впереди предстоят работы еще по девяти адресам», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в области.