В Подольске отопление появилось в 140 социальных учреждениях — школах, детсадах, больницах. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов на заседании штаба.

До этого в Министерстве энергетики Московской области сообщили, что отопление включили на 72% социальных объектов региона.

По словам Артамонова, в ближайшее время тепло начнет поступать в жилые дома. Запуск начнется с МКД в микрорайонах Силикатная и Шепчинки. Полностью завершить подачу отопления планируется до 12 октября.

Также в округе восстанавливают территории, поврежденные после замены трубопроводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда отопление появится в жилых домах региона.