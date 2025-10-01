В Подольске отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

В Подольске для детей из Курской области, ДНР и ЛНР провели интерактивную программу в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей с Россией.

До этого в Подмосковье провели более 100 мероприятий в честь Дня воссоединения. В них приняли участие около 40 тыс. представителей молодежи, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В Подольске в интерактивной программе приняли участие свыше 20 детей, которые проживают в пункте временного размещения эвакуированных граждан на территории ДЮОЦ «Мечта». Мероприятие провели специалисты Молодежного центра «Территория будущего» и сельского ДК «Романцево». Для детей организовали эстафеты, развивающие игры, мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с указанным праздником.