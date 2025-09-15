В Подольске отремонтировали дворы по шести адресам

В Подольске завершились работы по ремонту дворовых территорий по шести адресам. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

До этого в регионе стартовало голосование за лучший двор, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в Подольске работы провели на улице Свердлова, в Парадном проезде, на Рабочей улице, на Железнодорожной, Комсомольской, Юбилейной и Тепличной.

В общей сложности в порядок привели территорию площадью свыше 4 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел территорию лесопарка «Дубрава» в Подольске, где проводится благоустройство.