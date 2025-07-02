В Подольске пять человек стали лауреатами конкурса лучших проектов в самоуправлении
Пять жителей Подольска получили награды на конкурсе проектов самоуправления
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Пять жителей Подольска вошли в число победителей регионального конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области — 2025».
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем местного самоуправления.
В число получивших награду на конкурсе вошли староста деревни Лемешово Кирилл Рожок, руководитель отдела соцподдержки Центра соцподдержки Елена Глухова, глава регионального и местного отделений «Юнармии» Евгений Лукошников, член Молодежного совета при омбудсмене России Екатерина Попова, директор «Медиацентра» Максим Радайкин.
«Своим примером все лауреаты показывают, как можно и нужно работать на благо родного округа. Их труд — это вклад в развитие Подольска, в улучшение жизни каждого жителя», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил лауреатов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.