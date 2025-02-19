В Подольске по госпрограмме возведут пристройку к школе

В Подольске началось строительство пристройки к школе № 16, рассчитанной на 580 мест, работы проведут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». Строители на данный момент обустраивают временные дороги и площадки для хранения стройматериалов, а также устанавливают строительный городок.

В рамках реконструкции в округе создадут современный образовательный комплекс, состоящий из трех корпусов. Пристройка займет около 9 тыс. кв. м, между новым и старым зданиями обустроят остекленный переход. Для школьников появятся столовая, спортивный и актовые залы, зоны отдыха, медицинский пункт и другие помещения. Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.