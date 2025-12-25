В Подольске почти 30 тыс. человек вступили в «Движение Первых»

В Подольске на заседании координационного совета подвели промежуточные итоги деятельности местного отделения «Движения Первых». Согласно отчету, число участников движения в округе достигло 28 тыс. человек, открыты 33 первичных отделения и сформирован Совет Первых третьего созыва.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого провел встречу с членами областного отделения движения.

Заседание в Подольске прошло под руководством заместителя главы округа Евгения Градскова. Председатель подольского отделения «Движения Первых» Ольга Шацких представила отчет о ключевых результатах 2025 года.

За этот период 50 подольчан получили паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке в рамках акции «Мы – граждане России», 300 школьников прошли обучение по кибербезопасности в «Каникулярных клубах Первых», а команды «Фортуночка» и «Вокруг света за 80 дней» завоевали серебряные и бронзовые награды на региональном туристском слете.

По итогам заседания был утвержден план мероприятий на 2026 год. Ключевыми проектами станут «Зарница 2.0» и всероссийская благотворительная акция «Елка желаний».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ.