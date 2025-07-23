В Подольске почти завершили реконструкцию парка «Дубрава»

В Подольске уже на 80% выполнили работы по реконструкции парка «Дубрава». Благоустройство проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ход работ в парке проверил глава Подольска Григорий Артамонов. Сейчас на территории завершается установка детских и спортивных площадок, аттракционов и малых архитектурных форм. Также ведутся работы по укреплению береговой линии водоема.

Реконструкция ведется с опережением графика. Завершить работы и открыть обновленное пространство планируется к сентябрю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе капремонта в гимназии им. Подольских курсантов.