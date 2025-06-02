В Подольске подготовили партию гумпомощи для участников СВО
Партию гумпомощи отправят участникам СВО из Подольска
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
В Подольске жена военнослужащего передала партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на запорожское направление через волонтерский центр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В состав посылки вошли продукты, медикаменты, средства гигиены, маскировочные сети, инструменты.
«Супруг ушел добровольцем в зону СВО в 2023 году. Служит в разведке. Очень его жду с победой, как и всех наших ребят. А пока передаю посылку. Быть женой — значит поддерживать и помогать», — сказала Екатерина.
Отметим, что волонтерский центр на Ульяновых, 1 принимает необходимые вещи для военных каждый день.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.