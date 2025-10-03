В Подольске подросткам вручили их первые паспорта

Глава Подольска Григорий Артамонов в преддверии Дня города вручил юным жителям их первые паспорта. Ребят также поздравила председатель местного отделения Движения Первых Ольга Шацких.

В рамках празднования Дня города в Подольске пройдут мастер-классы, экскурсии, концерты. Кроме того, проводится акция по сбору гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции «Подольск помогает».

Артамонов подчеркнул, что паспорт — это не просто документ, а признак взросления и напоминание о том, что его обладатель является гражданином великой страны.

«Дорогие ребята! Пусть ваши мечты сбываются, а дела приносят радость и пользу Подольску и России», - заключил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил паспорта 35 подросткам.