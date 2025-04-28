В Подольске подвели итоги Кубка мира по современному мечевому бою

В Подольске прошел 6-й Кубок мира по современному мечевому бою. Соревнования провели на базе спорткомплекса «Спорт-Сервис», сообщили в администрации округа.

За победу в турнире боролись около 350 участников из девяти стран, в том числе из Индии, Марокко и Молдовы. В результате победу одержала команда России. Ее представляли 74 клуба из более чем 20 городов.

Так, российская команда набрала 511 баллов и заняла первое место. Второе место заняла Индия с 21 баллом. На третьем месте оказалась Белоруссия с 17 баллами.

В состав российской сборной вошла уроженка Подольска Светлана Васильева из клуба «Ирбис». Она получила золото в номинации «Сабля и щит» в возрастной категории 35+.

Ранее в Подольске прошли Всероссийские соревнования по городошному спорту. В них приняли участие более 130 человек.