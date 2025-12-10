В Подольске подвели итоги масштабной программы благоустройства за 2025 год. В 2026 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева работы продолжатся.

В 2025-м в Подольске было обновлено 10 общественных территорий, модернизированы детские игровые площадки по 19 адресам, проведен ремонт асфальтового покрытия в 26 дворах, обустроены 28 пешеходных коммуникаций.

В рамках программы создания пешеходных коммуникаций привели в порядок протоптанные жителями дорожки протяженностью 1,7 км. Построили 7,5 км линий освещения и заменили 113 неэнергоэффективных светильников.

Среди ключевых объектов — комфортная набережная в парке Талалихина, обновленная территория вдоль Парадного проезда, благоустройство почти 34 га парка «Дубрава» в Климовске, обновление скверов имени Пестова, Пушкина, Папирова, Спасателей и лесопарка «Березки».

Также провели работы в скверах воинов-интернационалистов и Подольских курсантов, на площади Славы. Четыре проекта были реализованы по инициативному бюджетированию в деревнях Гривно, Акишово, Федюково и микрорайоне Львовском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи открыли в Подмосковье после благоустройства.