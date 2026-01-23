В Подольске появится комплекс по выпуску орехов и сухофруктов

В деревне Матвеевское Подольского округа завершается строительство производственного комплекса по выпуску и переработке орехов, сухофруктов и кондитерской продукции, стройготовность достигла 88%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Завершение строительства запланировано на II квартал 2026 года.

Реализация проекта направлена на развитие отечественной переработки сельхозсырья, снижение доли импортной продукции на рынке и укрепление продовольственной безопасности региона. На предприятии будут выпускать орехи и сухофрукты в шоколадной глазури, сахарных и карамельных массах и фасованную продукцию – орехи, сухофрукты, конфеты, рахат-лукум и батончики. Проектная мощность производства составит до 1,2 тыс. тонн продукции в месяц.

В рамках первого этапа реализации здесь уже провели реконструкцию существующих зданий с размещением производственных цехов, складов сырья и упаковки и других помещений. На втором этапе рабочие построят новый производственно-складской корпус с возможностью расширения производственных линий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.