В Подольске появится новое производство электротехнических устройств

Компания «Инно-Инжиниринг», разрабатывающая и выпускающая электротехнические устройства под брендом innel, запустит новый производственный корпус в Подольске в августе 2025 года, она уже завершила строительство производственного цеха и ведет оснащение цеха современным оборудованием. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в строительство и запуск нового предприятия уже сейчас оценивается в 100 млн рублей. При этом компания планирует развиваться и в течение трех лет готова инвестировать еще 400 млн рублей. Для жителей Подмосковья на новом предприятии будет создано не менее 50 новый рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, там будут выпускать устройства электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов в разных модификациях. Они предназначены для контроля напряжения в электросетях и автоматического отключения напряжения в случае возникновения неисправностей.

Генеральный директор «Инно-Инжиниринг» Сергей Паршиков уточнил, что компания ориентирована на разработку и производство комплексных решений в области электробезопасности. До конца этого года она планирует увеличить ежемесячный объем выпускаемой продукции втрое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.