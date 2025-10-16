В Подольске появится новый комплекс по производству упаковки

«Для запуска нового завода по выпуску упаковочной продукции компании «Полипак» был предоставлен земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения. В ходе работы над проектом инвестор изменил параметры проекта в сторону увеличения. Так, первоначальный объем инвестиций был скорректирован до 850 млн рублей, а количество созданных новых рабочих мест увеличилось до 140», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.