В Подольске появится новый комплекс по производству упаковки
Новый комплекс по производству упаковки появится в Подольске
Фото: [компания «Полипак»]
В Подольске построят еще один производственно-складской комплекс по изготовлению упаковочных материалов, инвестор – компания «Полипак» – получила разрешения для начала строительных работ второй очереди проекта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Для запуска нового завода по выпуску упаковочной продукции компании «Полипак» был предоставлен земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения. В ходе работы над проектом инвестор изменил параметры проекта в сторону увеличения. Так, первоначальный объем инвестиций был скорректирован до 850 млн рублей, а количество созданных новых рабочих мест увеличилось до 140», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, реализовать проект планируют в четвертом квартале 2030 года. В общей сложности компания возведет три отдельных корпуса, первый введут в эксплуатацию до конца 2025 года. Вскоре она приступит к возведению второго корпуса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.