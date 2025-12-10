В Подольске появится новый крупный центр для хранения товаров
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
Вблизи деревни Бережки Подольского округа продолжается строительство одноэтажного логистического центра площадью почти 8 тыс. кв. м, предназначенного для хранения широкого спектра потребительских товаров – от посуды и сантехники до металлоизделий. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, их выполняют сотрудники специализированной строительной компании ООО «Пром-развитие». Завершить возведение планируют летом 2026 года, стройготовность объекта достигла 70%.
Склад оборудуют современными металлическими стеллажами высотой 10 м, там появятся зоны разгрузки-погрузки, оснащенные специальным оборудованием, офисные кабинеты и бытовые комнаты для работников.
