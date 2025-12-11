В Подольске появится завод по выпуску преформ для пластиковой тары

Крупнейший отечественный производитель ПЭТ-преформ завершает строительство нового производственно-складского комплекса в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, его планируют запустить в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь нового здания компании «Альфатехпром» составит свыше 23 тыс. кв. м. Там будут выпускать заготовки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), которые используются в производстве пластиковой тары у производителей безалкогольных газированных напитков, негазированной и минеральной воды, соков и не только. Стройготовность объекта достигла 95%, рабочие ведут монтаж внутренних инженерных систем и отделку помещений.

