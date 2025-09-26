Жительницу Воскресенска, которая убила соседку с помощью поджога, заключили под стражу

В Воскресенске арестовали местную жительницу, которая убила свою соседку с помощью поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

«Суд с учетом позиции представителя Воскресенской городской прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 ноября 2025 года», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел вечером 23 сентября в МКД на улице Менделеева. Злоумышленница на фоне конфликта с соседкой облила входную дверь ее квартиры горючей жидкостью и подожгла. В этот момент потерпевшая находилась дома одна и не могла выбраться из квартиры, о чем подозреваемая знала. В результате соседка скончалась на месте, отравившись продуктами горения.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подольске завели дело на мужчину, который избил женщину в продуктовом магазине.