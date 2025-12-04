В Подольске поставили на кадастр новостройки в ЖК «Мессиер18»

В Подольске в микрорайоне Климовск поставили на кадастровый учет два новых дома в ЖК «Мессиер18». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Общая площадь домов составляет более 18, 3 тыс. кв. м, в них расположены 268 квартир различной планировки.

В состав жилого комплекса комфорт-класса вошли два корпуса высотой в 17 этажей, во дворе расположены детские и спортивные площадки, парковка. Вблизи ЖК находятся школа, два детских сада и подольский колледж им. А. В. Никулина, Подольская областная клиническая больница, физкультурно-спортивный комплекс со стадионом и скейтпарком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.