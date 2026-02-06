В Подольске построят новый детский сад на 200 мест

На улице Литейной городского округа Подольск стартовали подготовительные работы к строительству детского сада, рассчитанного на 200 мест, подрядчик занимается устройством строительного городка и осуществляет подключение временного электроснабжения. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

На территории появятся площадки для спорта и игр, проезды и тротуары и не только. По словам министра, работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Завершить их планируют в 2027 году.

