В Подольске построят новый школьный корпус

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Площадь пристройки составит 8,3 тыс. кв. м, ее свяжут с существующим зданием стеклянным переходом.

Пристройка будет представлять собой комплекс из трех корпусов, там обустроят библиотеку с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, учебные кабинеты и не только. На прилегающей территории появятся игровые площадки, теневые навесы и детские тренажеры. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.