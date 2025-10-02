В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого

В Подольске возведут новый складской комплекс для хранения мороженого. О планах по реализации проекта рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует компания «Чистая Линия». Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн руб.

В комплексе будут хранить готовую продукцию, сырье и комплектующие. Он рассчитан на единовременное хранение более 5 тыс. тонн продукции. Также пространство будет использоваться для организации логистики.

Подмосковье является лидером в стране по производству мороженого. В прошлом году экспорт этой продукции составил 614 тонн. Всего за прошлый год в регионе произвели более 108 тыс. тонн мороженого.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил «Чистую линию» за мороженое для школьников.