В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого
Фото: [Медиасток.рф]
В Подольске возведут новый складской комплекс для хранения мороженого. О планах по реализации проекта рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект реализует компания «Чистая Линия». Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн руб.
В комплексе будут хранить готовую продукцию, сырье и комплектующие. Он рассчитан на единовременное хранение более 5 тыс. тонн продукции. Также пространство будет использоваться для организации логистики.
Подмосковье является лидером в стране по производству мороженого. В прошлом году экспорт этой продукции составил 614 тонн. Всего за прошлый год в регионе произвели более 108 тыс. тонн мороженого.
