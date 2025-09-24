В Подольске председателем муниципального Совета депутатов стал участник спецоперации
Игорь Науменков стал новым председателем Совета депутатов Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске муниципальный Совет депутатов возглавил участник специальной военной операции Игорь Науменков. Об этом рассказали в администрации округа.
Науменков — депутат от «Единой России». Он был руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Также он вошел в число участников проекта «Герои Подмосковья».
В первом заседании депутатов третьего созыва приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов и прокурор города Иван Денисов. Участники заседания приняли решение учредить медаль «Город трудовой доблести».
Ранее губернатор Андрей Воробьев провел встречу с участниками проекта «Герои Подмосковья».