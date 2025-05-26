В Подольске пройдет Всероссийская летняя спартакиада для людей с нарушениями зрения

В Подольске проходит первый этап II Всероссийской летней спартакиады для людей с нарушениями зрения, участниками станут около 120 спортсменов из сборных команд Центрального федерального округа Москвы, Московской, Костромской, Брянской, Воронежской и Тульской областей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Соревнования продлятся до вторника, 27 мая. Спортсмены будут состязаться в футболе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шахматах и шашках и не только. Победители и призеры примут участие в финале спартакиады, который пройдет в сентябре в Раменском.

«Подольск — не только красивый город, в нем также очень удобная инфраструктура для проведения турниров. Здесь задействованы спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, а в сфере спорта работают профессионалы своего дела», — отметила президент Федерации спорта слепых Московской области Ирина Бреднева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.