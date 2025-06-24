В Подольске прокуратура помогла пресечь нарушения в сфере электроэнергетики

Подольская городская прокуратура провела проверку после обращения жительницы Подмосковья и помогла пресечь нарушения законодательства в сфере электроэнергетики. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина заключила договор о технологическом присоединении к электрическим сетям с филиалом ПАО «Россети Московский регион». На момент проверки срок исполнения договорных обязательств истек, однако мероприятия по технологическому присоединению так и не провели.

Руководителю филиала внесли представление. Помимо этого, в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения). В результате виновное лицо оштрафовали на 600 тыс. рублей. Устранение нарушений проконтролируют в городской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.