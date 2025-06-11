В Подольске прокуратура помогла восстановить жилищные права детей-сирот

Подольская городская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав местных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и помогла восстановить их. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, нарушение допустило окружное управление социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области. Оно необоснованно издало распоряжения об отказе во включении восьми местных жителей в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Причиной стали регистрация в другом регионе, отсутствие места жительства в Подмосковье и другие.

Прокуратура внесла начальнику управления представление, однако необходимые меры приняты не были. Чтобы устранить нарушения, городской прокурор обратился в суд с исками. Подольский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.