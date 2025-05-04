В Подольске прошли благотворительный концерт «За Родину!» и ярмарка в поддержку участников СВО

В Подольске состоялись благотворительный концерт «За Родину!» и ярмарка в поддержку участников специальной военной операции (СВО), которые собрали 105 тыс. руб. Об этом сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на покупку УАЗ «Патриот» для 49-й зенитной ракетной бригады, участвующей в спецоперации на Украине.

Мероприятие прошло на сцене Дворца культуры (ДК) «Октябрь» и стало важным событием для города. В рамках программы состоялись выступления ансамбля песни и пляски Московского военного округа, победителей и призеров Национального проекта Олега Газманова «Родники», а также местных творческих коллективов.

В числе зрителей были бойцы СВО, их родственники, представители общественных организаций, курсанты, юнармейцы и неравнодушные жители Подольска.

В фойе ДК была организована выставка волонтерских организаций, а также благотворительная ярмарка, которая собрала дополнительную помощь для нуждающихся военнослужащих. Организатором мероприятия выступило волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие-Подольск».

Ранее сообщалось, что в музее «Подолье» открылась выставка курсанта Подольского пехотного училища Павла Штыренко.