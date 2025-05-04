В музее «Подолье» открылась выставка курсанта Подольского пехотного училища Павла Штыренко

В музее «Подолье» в Подольске открылась выставка, посвященная героическому пути павших защитников Родины. Она называется «Фронтовые дороги курсанта Штыренко» и посвящена курсанту Подольского пехотного училища Павлу Штыренко, сообщила администрация городского округа.

Экспозиция приурочена к 80-летию победы над фашистско-немецкими захватчиками и включает более 70 уникальных фотографий, сделанных военным корреспондентом Штыренко в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Павел Штыренко — выпускник Подольского пехотного училища, участник боев под Ржевом, где служил в стрелковой дивизии. В июне 1943 года он получил удостоверение военного корреспондента и стал вести фотохронику боевых событий для информационного агентства ТАСС.

Архив Штыренко насчитывает около 4 тыс. снимков, запечатлевших мужество и героизм защитников Отечества.

На выставке представлены как документальные кадры военных лет, так и личные фото автора, запечатлевшие суровые будни фронта и героические эпизоды борьбы. Все фотографии выполнены автором в годы Великой Отечественной, часть работ — в роли защитника, часть — уже в роли военкора.

Экспозиция открыта для посетителей в музее «Подолье» и продлится до 18 мая. В рамках мероприятия также запланированы экскурсии и тематические встречи.

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