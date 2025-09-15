В Подольске прошла церемония открытия мемориальной доски участнику СВО
Мемориальную доску участнику СВО открыли в Климовске
На улице Заводской в микрорайоне Климовск Подольска прошла церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Андрею Соболеву.
В мероприятии приняли участие замглавы Подольска Игорь Семенов и зампред муниципального Совета депутатов Любовь Ушанева.
Соболев родился в Подольске, в доме на Заводской улице проживал с 2015 года. С началом мобилизации отправился на СВО. Погиб, выполняя боевое задание, летом 2023 года. Посмертно был награжден орденом Мужества.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил Подольск с рабочим визитом и принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою России.